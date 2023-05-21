«Барселона» намерена продлить контракт с де Йонгом

«Барселона» в ближайшее время приступит к переговорам с полузащитником Френки де Йонгом. Каталонцы готовы продлить контракт голландца, но с уменьшением зарплаты, сообщает Sport.es.

По данным источника, «Барса» планирует сохранить игрока, который также не хочет покидать команду. Из-за финансовых проблем каталонцы вынуждены сократить оклад де Йонга.

Действующее соглашение 26-летнего хавбека с «Барселоной» рассчитано до средины 2026 года.