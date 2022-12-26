«Атлетико» хочет подписать нападающего Иглесиаса из «Бетиса»

«Атлетико» зимой хочет подписать нападающего «Бетиса» Борху Иглесиаса, сообщает Marca.

Клуб уже связывался с окружением 29-летнего форварда и провел предварительные переговоры.

В текущем сезоне ла лиги Иглесиас забил 8 мячей в 13 матчах и делит с нападающим Ведатом Мурики из «Мальорки» 2-3-е места в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Соглашение форварда с «Бетисом» действует до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.