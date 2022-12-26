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Сегодня, 17:57

Подписание нового контракта между «Реалом» и Модричем является только вопросом времени

Иван Шитик
Корреспондент
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Лука Модрич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич наверняка останется в команде на следующий сезон, утверждает Marca.

Подписание нового контракта с хорватским хавбеком является только вопросом времени для «королевского клуба».

Стороны должны несколько раз встретиться, договориться по условиям, а затем официально оформить все бумаги. Модрича не скрывает, что хочет завершить свою профессиональную карьеру на «Сантьяго Бернабеу».

В прошлом сезоне полузащитник продлил свой контракт в самом конце кампании. Не исключено, что в этот раз новое соглашение тоже будет заключено с опозданием.

В нынешнем сезоне 37-летний хавбек провел за мадридский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

Лука Модрич
ФК Реал
0
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
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 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
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 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
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 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
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 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
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 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
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Жирона – Р. Вальекано
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Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
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Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
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 - : -
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