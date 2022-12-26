Дембеле тренировался с «Барселоной» и может принять участие в матче против «Эспаньола»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение команды.

Футболист принял участие в сегодняшней тренировке клуба. Он вернулся из отпуска после чемпионата мира-2022 на два дня раньше, чем ожидалось.

Дембеле может принять участие в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», который пройдет 31 декабря.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице ла лиги, имея в активе 37 очков.