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Сегодня, 22:50

«Атлетико» готов продать нападающего Карраско за 40 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Атлетико» готов продать нападающего Янника Феррейра-Карраско, утверждает Marca.

Мадридский клуб может расстаться с 29-летним бельгийцем, чтобы поправить свое финансовое положение.

В контракте вингера прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро, но «матрасники» готовы снизить свои запросы до 40 миллионов.

В нынешнем сезоне Феррейра-Карраско провел за «Атлетико» 20 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

В составе сборной Бельгии на чемпионате мира в Катаре он сыграл два матча.

Янник Феррейра-Карраско
ФК Атлетико
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
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Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
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Борха Иглесиас

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Бетис

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Усман Дембеле

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И К Ж
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