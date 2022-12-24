«Атлетико» готов продать нападающего Карраско за 40 миллионов евро

«Атлетико» готов продать нападающего Янника Феррейра-Карраско, утверждает Marca.

Мадридский клуб может расстаться с 29-летним бельгийцем, чтобы поправить свое финансовое положение.

В контракте вингера прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро, но «матрасники» готовы снизить свои запросы до 40 миллионов.

В нынешнем сезоне Феррейра-Карраско провел за «Атлетико» 20 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

В составе сборной Бельгии на чемпионате мира в Катаре он сыграл два матча.