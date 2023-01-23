Асенсио сообщил «Реалу», что хочет больше играть

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио сообщил клубу, что по новому контракту хочет больше получать игрового времени и увеличение оклада. Действующее соглашение 27-летнего хавбека заканчивается в конце сезона.

По данным журналиста Марио Кортеханы, Асенсио хочет, чтобы руководство повысило ему зарплату. Сейчас оклад игрока — 10 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне футболист отметился голом и тремя ассистами в 12 матчах ла лиги.