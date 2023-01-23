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Сегодня, 08:08

Анчелотти — о давлении на Винисиуса: «Хочу, чтобы его уважали»

Анчелотти поделился мнением о нападающем Винисиусе Жуниоре
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о нападающем Винисиусе Жуниоре после матча с «Атлетиком» (2:0) в 18-м туре ла лиги.

«Винисиус сейчас играет в свой футбол. Он отличный футболист, на которого постоянно давят болельщики, соперники и даже иногда арбитры. Но он продолжит совершенствоваться, чтобы никогда не жаловаться. Считаю бессмысленным это давление. Хочу, чтобы его уважали», — цитирует тренера Bernabeu Digital.

В этом сезоне бразилец отметился 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 17 матчах.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
ФК Реал
0
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1
 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
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 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
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 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
14
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
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 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
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20.01 23:00
Мальорка – Сельта
 1 : 0
21.01 16:00
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 0 : 2
21.01 18:15
Эспаньол – Бетис
 1 : 0
21.01 20:30
Атлетико – Вальядолид
 3 : 0
21.01 23:00
Севилья – Кадис
 1 : 0
22.01 16:00
Вильярреал – Жирона
 1 : 0
22.01 18:15
Эльче – Осасуна
 1 : 1
22.01 20:30
Барселона – Хетафе
 1 : 0
22.01 23:00
Атлетик – Реал
 0 : 2
23.01 23:00
Валенсия – Альмерия
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Реал

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

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Атлетико

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И К Ж
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Бетис

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