Захарян сделал второй голевой пас за «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян сделал голевую передачу в матче с «Алавесом» в 30-м туре ла лиги — 1:0.

После подачи россиянина с углового на 59-й минуте отметился Хон Пачеко.

Захарян проводит 32-й матч за баскский клуб. В этих играх хавбек забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.