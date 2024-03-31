Украинец Довбик стал вторым игроком в истории «Жироны» с 15 голами за сезон ла лиги

Нападающий «Жироны» Артем Довбик оформил дубль в матче с «Бетисом» (3:2) в 30-м туре ла лиги. Украинец забил 16-й гол в дебютном сезоне чемпионата Испании.

Форвард стал вторым игроком «Жироны», который забил минимум 15 голов за сезон ла лиги. Ранее такой результат показывал Кристиан Стуани (21 гол в сезоне-2017/18 и 19 голов в сезоне-2018/19).

Довбик лидирует в списке бомбардиров в этом сезоне чемпионата Испании вместе с Джудом Беллингемом («Реал») и Анте Будимиром («Осасуна»).