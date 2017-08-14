Андрес Иньеста: "Не понимаю, почему так много людей на "Камп Ноу" поддерживали "Реал"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста выразил свое возмущение тем, что на трибунах стадиона "Камп Ноу" во время матча с "Реалом" (1:3) было много болельщиков соперника. По его словам, такая ситуация не должна повториться.

- На трибунах происходило что-то странное, - приводит sport.es слова Иньесты. - Не понимаю, почему так много людей поддерживали "Реал". Возможно их болельщики выкупили билеты. Но все же это неправильно.

Прямая трансляция матча "Барселона" - "Реал"