Андрес Иньеста: "Не понимаю, почему так много людей на "Камп Ноу" поддерживали "Реал"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста выразил свое возмущение тем, что на трибунах стадиона "Камп Ноу" во время матча с "Реалом" (1:3) было много болельщиков соперника. По его словам, такая ситуация не должна повториться.
- На трибунах происходило что-то странное, - приводит sport.es слова Иньесты. - Не понимаю, почему так много людей поддерживали "Реал". Возможно их болельщики выкупили билеты. Но все же это неправильно.
vassel
потому что умным болелам уже противно смотреть на театр симуляций, даже своих это уже достало
11:03 14 августа
Slim Taller
Вот и закончился последний адекватный игрок у сепаров. Иньесте пора к Хави.
09:15 14 августа
wedes
Каталонские плаксы.
08:39 14 августа
Солёный
Вот она причина, что вас вздрючили, оказывается... ))))))
07:51 14 августа
NRG
Барсуков не любят вот и всё!
05:57 14 августа