Анчелотти заявил, что закончит карьеру в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем в мадридском клубе.

29 декабря итальянский специалист продлил контракт с «Реалом» до 30 июня 2026 года.

«Это мое последнее место работы, я подтверждаю это. Не знаю, когда придет конец. Я могу остаться и после 2026 года, после того, как мы добьемся успеха. 2026 год может стать последним годом в моей тренерской карьере, а может и нет. Мне нравится быть тренером, и, надеюсь, я буду им в 2027-м и 2028-м. Мне нравится Мадрид, я хочу остаться здесь», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Анчелотти возглавляет испанский клуб с 2021 года, ранее он уже работал с мадридцами в 2013-2015 годах.

В этом сезоне «Реал» занимает первое место в ла лиге, набрав 45 очков в 18 матчах.