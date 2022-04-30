Анчелотти: «Хочу продолжать выигрывать титулы с «Реалом»

Карло Анчелотти стал первым тренером в истории, побеждавшим во всех ведущих лигах Европы. В субботу мадридский «Реал» под руководством итальянского тренера досрочно обеспечил себе победу в чемпионате.

«Много эмоций. Мы справились с поставленной задачей. Сезон был впечатляющим. Я должен поблагодарить игроков за их работу и отношение к делу. Сегодня мы должны праздновать, а не разговаривать. Я хочу праздновать.

Я горжусь тем, что становился чемпионом в каждой из топ-5 лиг Европы. Могу сказать, что мне нравится то, чем я занимаюсь. Это значит, что я неплохо справился. Я испытываю гордость. Я хочу продолжать выигрывать титулы с «Реалом», — цитирует Анчелотти AS.

«Реал» является самой титулованной командой Испании, клуб в 35-й раз стал победителем национального первенства.