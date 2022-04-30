Бэйл не пришел на на матч «Реала» с «Эспаньолом» на «Бернабеу». Мадридцы стали чемпионами в этой игре
Гарет Бэйл не пришел на на чемпионский матч «Реала» с «Эспаньолом»
Нападающий Гарет Бэйл не стал праздновать чемпионство «Реала» с командой. Валлиец не пришел на стадион на матч 34-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0), сообщает Marca.
Он не попал в состав команды на эту игру из-за жалоб на боли в спине.
Другой игрок «Реала» — Эден Азар — пришел на «Сантьяго Бернабеу» со своей семьей. Стадион посетили и другие травмированные и дисквалифицированные игроки мадридцев — Начо, Лука Йович и Эдер Милитао.
«Реал» является самой титулованной командой Испании, клуб в 35-й раз стал победителем национального первенства.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|34
|25
|6
|3
|73-29
|81
|
2
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|
3
|Барселона
|33
|18
|9
|6
|61-33
|63
|
4
|Атлетико
|33
|18
|7
|8
|59-39
|61
|
5
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|33
|15
|10
|8
|32-31
|55
|
7
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|
8
|Атлетик
|33
|12
|12
|9
|39-34
|48
|
9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|34-44
|44
|
10
|Валенсия
|33
|10
|12
|11
|44-48
|42
|
11
|Р. Вальекано
|33
|11
|7
|15
|34-38
|40
|
12
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|
13
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
14
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|
15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|
16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|
19
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|
20
|Леванте
|33
|5
|10
|18
|41-65
|25
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.04
|22:00
|
Севилья – Кадис
|1 : 1
|30.04
|15:00
|
Алавес – Вильярреал
|2 : 1
|30.04
|17:15
|
Реал – Эспаньол
|4 : 0
|30.04
|19:30
|
Валенсия – Леванте
|- : -
|30.04
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|- : -
|1.05
|15:00
|
Эльче – Осасуна
|- : -
|1.05
|17:15
|
Гранада – Сельта
|- : -
|1.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|- : -
|1.05
|22:00
|
Барселона – Мальорка
|- : -
|2.05
|22:00
|
Хетафе – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|28
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|22
|1
|7
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