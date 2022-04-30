Бэйл не пришел на на матч «Реала» с «Эспаньолом» на «Бернабеу». Мадридцы стали чемпионами в этой игре

Гарет Бэйл не пришел на на чемпионский матч «Реала» с «Эспаньолом»

Нападающий Гарет Бэйл не стал праздновать чемпионство «Реала» с командой. Валлиец не пришел на стадион на матч 34-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0), сообщает Marca.

Он не попал в состав команды на эту игру из-за жалоб на боли в спине.

Другой игрок «Реала» — Эден Азар — пришел на «Сантьяго Бернабеу» со своей семьей. Стадион посетили и другие травмированные и дисквалифицированные игроки мадридцев — Начо, Лука Йович и Эдер Милитао.

«Реал» является самой титулованной командой Испании, клуб в 35-й раз стал победителем национального первенства.