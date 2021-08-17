Анчелотти не хочет отпускать Иско из «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил руководству клуба, что выступает против продажи полузащитника Иско. Он остался доволен работой 29-летнего испанца во время предсезонки и рассчитывает на него, сообщает La Gazzeta dello Sport.

Контракт Иско с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года. В сезоне-2020/21 испанец принял участие в 29 матчах и отдал 2 голевых паса.

Ранее появлялась информация, что мадридский клуб хочет расстаться с игроком из-за высокой зарплаты. Главным претендентом на Иско назывался «Милан».