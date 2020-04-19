Альваро Мората: «Когда врезаешься в ван Дейка, такое чувство, будто столкнулся с горой»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората рассказал, кого считает лучшими защитниками, против которых ему доводилось играть.

— Не знаю, специально или нет, но каждый раз, когда мы встречаемся на поле с Джорджо Кьеллини, он меня уничтожает, — цитирует AS Морату. — Серхио Рамос — тоже очень мощный защитник, а когда играешь против Виргила ван Дейка и контактируешь с ним, возникает ощущение, как будто ты врезался в гору.

В сезоне-2019/20 27-летний Мората забил 12 голов и отдал 3 результативных передачи в 32 матчах за «Атлетико».