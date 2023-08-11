«Райо Вальекано» обыграл «Альмерию» в первом туре ла лиги
«Райо Вальекано» на выезде одержал победу над «Альмерией» в первом туре ла лиги — 2:0.
Голы в игре с пенальти забили Изи Палазон (20-я минута) и Рэнди Нтека (28-я).
Во 2-м туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» сыграет с «Гранадой» (21 августа), а «Альмерия» — с «Реалом» (19 августа).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|0 : 2
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
ЖК
|Г
|
|
Рэнди Нтека
Райо Вальекано
|1
|
|
Изи Палазон
Райо Вальекано
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|0
|1
|
|
Оскар Валентин
Райо Вальекано
|1
|0
|1
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|1
|0
|1
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