«Райо Вальекано» обыграл «Альмерию» в первом туре ла лиги

«Райо Вальекано» на выезде одержал победу над «Альмерией» в первом туре ла лиги — 2:0.

Голы в игре с пенальти забили Изи Палазон (20-я минута) и Рэнди Нтека (28-я).

Во 2-м туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» сыграет с «Гранадой» (21 августа), а «Альмерия» — с «Реалом» (19 августа).