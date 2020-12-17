Альгвасиль признался, что давно не видел такой игры «Барселоны»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгвасиль после поражения от «Барселоны» в 19-м туре чемпионата Испании (1:2) отметил игру каталонцев.

— Сегодня была лучшая версия «Барсы» с точки зрения игры в защите и агрессивности, — цитирует Movistar Альгвасиля. — Давно я не видел такого от каталонцев. Даже Месси постоянно прессинговал и отбирал мяч, что редко можно увидеть.