«Сельта» в меньшинстве победила «Алавес»
«Алавес» принимал «Сельту» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Гости одержали победу со счетом 3:1, хотя практически весь второй тайм играли в меньшинстве.
Правда, после первого тайма «Сельта» уже вела со счетом 3:0.
Чемпионат Испании. Лига 1
29-й тур
«Алавес» — «Сельта» — 1:3 (0:3)
Голы: Нолито, 8 (0:1). Аспас, 14 (0:2). Мина, 20 (0:3). Лежен, 86 (1:3).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте (Лопес, 36), Томас Пина (Сайнс, 57), Батталья, Хоселу, Риоха (Э.Мендес, 35), Пеллистри (Кордоба, 69), Хота.
«Сельта»: Вильяр, Мальо, Мурильо, Кариколь, Айду, Суарес (Васкес, 81), Тапия, Нолито (Бельтран, 56), Аспас (Феррейра, 88), Мина (Фонтан, 57), Б.Мендес.
Предупреждения: Мурильо, 2. Лагуардия, 20. Айду, 24. Лежен, 52. Хоселу, 65. Э.Мендес, 85. Васкес, 86. Мальо, 90+4.
Удаление: Мурильо, 54.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
4 апреля. Витория. Стадион «Мендисорроса».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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