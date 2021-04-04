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«Сельта» в меньшинстве победила «Алавес»

16:58
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«Алавес» принимал «Сельту» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Гости одержали победу со счетом 3:1, хотя практически весь второй тайм играли в меньшинстве.

Правда, после первого тайма «Сельта» уже вела со счетом 3:0.

Чемпионат Испании. Лига 1

29-й тур

«Алавес» — «Сельта» — 1:3 (0:3)

Голы: Нолито, 8 (0:1). Аспас, 14 (0:2). Мина, 20 (0:3). Лежен, 86 (1:3).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте (Лопес, 36), Томас Пина (Сайнс, 57), Батталья, Хоселу, Риоха (Э.Мендес, 35), Пеллистри (Кордоба, 69), Хота.

«Сельта»: Вильяр, Мальо, Мурильо, Кариколь, Айду, Суарес (Васкес, 81), Тапия, Нолито (Бельтран, 56), Аспас (Феррейра, 88), Мина (Фонтан, 57), Б.Мендес.

Предупреждения: Мурильо, 2. Лагуардия, 20. Айду, 24. Лежен, 52. Хоселу, 65. Э.Мендес, 85. Васкес, 86. Мальо, 90+4.

Удаление: Мурильо, 54.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

4 апреля. Витория. Стадион «Мендисорроса».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

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