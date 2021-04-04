Матье заявил, что не хотел переходить в «Барселону»

Бывший защитник «Барселоны» Жереми Матье рассказал о переходе в каталонский клуб в 2014 году.

«Я не хотел переходить в «Барселону». Когда они обратились ко мне, я был капитаном «Валенсии», наслаждался жизнью и мне было интересно: «Собираюсь ли я полировать скамейку запасных в Барселоне?»

Когда я получил контракт от «Барселоны», то предложил руководству «Валенсии» новый, в котором была зарплата на уровне между той, которая была у меня в то время, и той, которую мне предложила «Барса».

Я показал этот контракт спортивному директору «Валенсии» Франсико Руфете, сказав ему: «Если ты дашь мне это, я останусь». Он ответил: «Это не должно быть проблемой». Мы встретились с президентом, но тот отказал нам. Руфете не мог в это поверить. Тогда я и сказал им, что ухожу. Я понял, что они не рассчитывают на меня", — цитирует Матье Marca.

Матье завершил профессиональную карьеру летом прошлого года. 37-летний защитник перешел из «Валенсию» в «Барселону» в июле 2014 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В составе каталонцев он провел три сезона, вместе с клубом выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.