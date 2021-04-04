Матье заявил, что не хотел переходить в «Барселону»
Бывший защитник «Барселоны» Жереми Матье рассказал о переходе в каталонский клуб в 2014 году.
«Я не хотел переходить в «Барселону». Когда они обратились ко мне, я был капитаном «Валенсии», наслаждался жизнью и мне было интересно: «Собираюсь ли я полировать скамейку запасных в Барселоне?»
Когда я получил контракт от «Барселоны», то предложил руководству «Валенсии» новый, в котором была зарплата на уровне между той, которая была у меня в то время, и той, которую мне предложила «Барса».
Я показал этот контракт спортивному директору «Валенсии» Франсико Руфете, сказав ему: «Если ты дашь мне это, я останусь». Он ответил: «Это не должно быть проблемой». Мы встретились с президентом, но тот отказал нам. Руфете не мог в это поверить. Тогда я и сказал им, что ухожу. Я понял, что они не рассчитывают на меня", — цитирует Матье Marca.
Матье завершил профессиональную карьеру летом прошлого года. 37-летний защитник перешел из «Валенсию» в «Барселону» в июле 2014 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В составе каталонцев он провел три сезона, вместе с клубом выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю