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«Атлетико» одержал волевую победу над «Кадисом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Атлетико» — «Кадис».
Фото Reuters

«Атлетико» на своем поле обыграл «Кадис» в матче 8-го тура ла лиги — 3:2.

Команда Диего Симеоне уступала со счетом 0:2 в первом тайме, но сумела перевернуть игру.

Дублем за мадридцев отметился Анхель Корреа, отличившийся на 32-й и 66-й минутах. Еще один гол на счету Нахуэля Молины (46-я минута).

За «Кадис» отличились Лукас Пирес (12-я минута) и Рохер (27-я).

«Атлетико» с 16 очками идет на четвертом месте в ла лиге. «Кадис» с 9 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
01 окт, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
3:2
Кадис

Футбол
ФК Атлетико
ФК Кадис
0
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
6
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
7
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
8
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
9
 Осасуна 8 3 1 4 9-10 10
10
 Валенсия 8 3 1 4 9-10 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 8 2 3 3 8-11 9
13
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
14
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
15
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
16
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
17
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
18
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 8 0 3 5 11-21 3
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Жирона – Реал
 0 : 3
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 0
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 3 : 3
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