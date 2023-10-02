«Атлетико» одержал волевую победу над «Кадисом»

«Атлетико» на своем поле обыграл «Кадис» в матче 8-го тура ла лиги — 3:2.

Команда Диего Симеоне уступала со счетом 0:2 в первом тайме, но сумела перевернуть игру.

Дублем за мадридцев отметился Анхель Корреа, отличившийся на 32-й и 66-й минутах. Еще один гол на счету Нахуэля Молины (46-я минута).

За «Кадис» отличились Лукас Пирес (12-я минута) и Рохер (27-я).

«Атлетико» с 16 очками идет на четвертом месте в ла лиге. «Кадис» с 9 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице.