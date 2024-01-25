Агуэро: «Гризманн должен чувствовать себя как дома в «Атлетико»

Бывший нападающий «Атлетико» Серхио Агуэро оценил игру Антуана Гризманна за мадридский клуб.

«Конечно, Гризманн должен чувствовать себя как дома в клубе, где он показал лучшие результаты в своей карьере. Он игрок, который забивает и позволяет забивать другим», — цитирует Football Espana Агуэро.

32-летний француз сыграл 370 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забил 175 голов и сделал 81 голевую передачу.