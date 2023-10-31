Беллингем — фаворит «Золотого мяча» в 2024 году по версии Goal
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2024 году по версии портала Goal.
В тройку претендентов входят форварды Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).
Действующий обладатель награды Лионель Месси («Интер Майами») занял только 19-е место. 5-кратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду («Аль-Наср») стал 15-м в списке.
30 октября Беллингем был признан лучшим молодым игроком мира в 2023 году.
Список претендентов на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal:
1. Джуд Беллингем («Реал»);
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
3. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»);
4. Харри Кейн («Бавария»)
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Родри («Манчестер Сити»);
7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
8. Винисиус Жуниор («Реал»);
9. Букайо Сака («Арсенал»);
10. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
11. Антуан Гризманн («Атлетико»);
12. Лаутаро Мартинес («Интер»);
13. Джамал Мусиала («Бавария»);
14. Роберт Левандовски («Барселона»);
15. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);
16. Лерой Сане («Бавария»);
17. Деклан Райс («Арсенал»);
18. Виктор Осимхен («Наполи»);
19. Лионель Месси («Интер Майами»);
20. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).
В сезоне-2022/23 Беллингем сыграл за дортмундскую «Боруссию» 42 матча, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Летом этого года 20-летний англичанин перешел в «Реал» за 103 миллиона евро. Полузащитник в этом сезоне провел за мадридцев 13 матчей, забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|11
|9
|1
|1
|23-8
|28
|
2
|Жирона
|11
|9
|1
|1
|25-13
|28
|
3
|Атлетико
|10
|8
|1
|1
|25-9
|25
|
4
|Барселона
|11
|7
|3
|1
|23-12
|24
|
5
|Р. Сосьедад
|11
|5
|4
|2
|20-14
|19
|
6
|Атлетик
|11
|5
|3
|3
|18-12
|18
|
7
|Бетис
|11
|4
|5
|2
|14-15
|17
|
8
|Р. Вальекано
|11
|4
|5
|2
|14-15
|17
|
9
|Валенсия
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Лас-Пальмас
|11
|4
|2
|5
|8-10
|14
|
11
|Осасуна
|11
|4
|1
|6
|12-16
|13
|
12
|Вильярреал
|11
|3
|3
|5
|15-18
|12
|
13
|Хетафе
|11
|2
|6
|3
|13-16
|12
|
14
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|16-15
|10
|
15
|Кадис
|11
|2
|4
|5
|10-16
|10
|
16
|Мальорка
|11
|1
|6
|4
|12-16
|9
|
17
|Алавес
|11
|2
|3
|6
|9-16
|9
|
18
|Сельта
|11
|1
|3
|7
|10-19
|6
|
19
|Гранада
|11
|1
|3
|7
|17-28
|6
|
20
|Альмерия
|11
|0
|3
|8
|14-31
|3
|3.11
|23:00
|
Лас-Пальмас – Атлетико
|- : -
|4.11
|16:00
|
Осасуна – Жирона
|- : -
|4.11
|18:15
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|4.11
|20:30
|
Сельта – Севилья
|- : -
|4.11
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
|5.11
|16:00
|
Алавес – Альмерия
|- : -
|5.11
|18:15
|
Валенсия – Гранада
|- : -
|5.11
|20:30
|
Вильярреал – Атлетик
|- : -
|5.11
|23:00
|
Реал – Р. Вальекано
|- : -
|6.11
|23:00
|
Хетафе – Кадис
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|7
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|6
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|9
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|8
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|1
|4