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Сегодня, 16:25

Беллингем — фаворит «Золотого мяча» в 2024 году по версии Goal

Руслан Минаев
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Джуд Беллингем.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2024 году по версии портала Goal.

В тройку претендентов входят форварды Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).

Действующий обладатель награды Лионель Месси («Интер Майами») занял только 19-е место. 5-кратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду («Аль-Наср») стал 15-м в списке.

30 октября Беллингем был признан лучшим молодым игроком мира в 2023 году.

Список претендентов на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal:

1. Джуд Беллингем («Реал»);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

3. Эрлин Холанн («Манчестер Сити»);

4. Харри Кейн («Бавария»)

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Родри («Манчестер Сити»);

7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);

8. Винисиус Жуниор («Реал»);

9. Букайо Сака («Арсенал»);

10. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

11. Антуан Гризманн («Атлетико»);

12. Лаутаро Мартинес («Интер»);

13. Джамал Мусиала («Бавария»);

14. Роберт Левандовски («Барселона»);

15. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

16. Лерой Сане («Бавария»);

17. Деклан Райс («Арсенал»);

18. Виктор Осимхен («Наполи»);

19. Лионель Месси («Интер Майами»);

20. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

В сезоне-2022/23 Беллингем сыграл за дортмундскую «Боруссию» 42 матча, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Летом этого года 20-летний англичанин перешел в «Реал» за 103 миллиона евро. Полузащитник в этом сезоне провел за мадридцев 13 матчей, забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Антуан Гризманн
Бернарду Силва
Виктор Осимхен
Винисиус Жуниор
Гарри Кейн
Деклан Райс
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лерой Сане
Лионель Месси
Мохамед Салах
Роберт Левандовски
Сон Хын Мин
Эрлин Холанн
Букайо Сака
Джамал Мусиала
Лаутаро Мартинес
Хулиан Альварес
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«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
2
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
3
 Атлетико 10 8 1 1 25-9 25
4
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
5
 Р. Сосьедад 11 5 4 2 20-14 19
6
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
7
 Бетис 11 4 5 2 14-15 17
8
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
9
 Валенсия 11 4 3 4 14-13 15
10
 Лас-Пальмас 11 4 2 5 8-10 14
11
 Осасуна 11 4 1 6 12-16 13
12
 Вильярреал 11 3 3 5 15-18 12
13
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
14
 Севилья 10 2 4 4 16-15 10
15
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
16
 Мальорка 11 1 6 4 12-16 9
17
 Алавес 11 2 3 6 9-16 9
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 11 1 3 7 17-28 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
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3.11 23:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 - : -
4.11 16:00
Осасуна – Жирона
 - : -
4.11 18:15
Бетис – Мальорка
 - : -
4.11 20:30
Сельта – Севилья
 - : -
4.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
5.11 16:00
Алавес – Альмерия
 - : -
5.11 18:15
Валенсия – Гранада
 - : -
5.11 20:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
5.11 23:00
Реал – Р. Вальекано
 - : -
6.11 23:00
Хетафе – Кадис
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 6
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 9 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 8 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9 1 4
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