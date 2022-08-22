19-летний защитник «Барселоны» может вернуться в «Расинг»

19-летний испанский защитник Пабло Торре, перешедший в «Барселону» в это летнее трансферное окно, может вернуться в свой бывший клуб — «Расинг», сообщает Marca.

«Блауграна» объявила о подписании Торре 1 июля. Сумма сделки составила 5 миллионов евро. Главный тренер каталонцев Хави обещал Торре, что тот будет тренироваться с основной командой, а играть будет за дубль клуба, если не будет попадать в состав первой команды.

Однако не так давно «Кадис», как и ряд команд из сегунды, проявили интерес к подписанию Пабло Торре. Но приоритетным вариантом для защитника является вариант с возвращением в «Расинг» из Сантандера, выступающий в той же лиге.

Сантандерцам и каталонцам осталось прийти к финансовому соглашению. Сделка может состояться в ближайшие дни.