19-летний защитник «Барселоны» может вернуться в «Расинг»
19-летний испанский защитник Пабло Торре, перешедший в «Барселону» в это летнее трансферное окно, может вернуться в свой бывший клуб — «Расинг», сообщает Marca.
«Блауграна» объявила о подписании Торре 1 июля. Сумма сделки составила 5 миллионов евро. Главный тренер каталонцев Хави обещал Торре, что тот будет тренироваться с основной командой, а играть будет за дубль клуба, если не будет попадать в состав первой команды.
Однако не так давно «Кадис», как и ряд команд из сегунды, проявили интерес к подписанию Пабло Торре. Но приоритетным вариантом для защитника является вариант с возвращением в «Расинг» из Сантандера, выступающий в той же лиге.
Сантандерцам и каталонцам осталось прийти к финансовому соглашению. Сделка может состояться в ближайшие дни.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Вильярреал
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Реал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Бетис
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
4
|Осасуна
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
5
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
7
|Атлетик
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
8
|Атлетико
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
9
|Валенсия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
10
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
13
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Жирона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
19
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|19.08
|21:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|0 : 2
|19.08
|23:00
|
Севилья – Вальядолид
|1 : 1
|20.08
|18:30
|
Осасуна – Кадис
|2 : 0
|20.08
|20:30
|
Мальорка – Бетис
|1 : 2
|20.08
|23:00
|
Сельта – Реал
|1 : 4
|21.08
|18:30
|
Атлетик – Валенсия
|1 : 0
|21.08
|20:30
|
Атлетико – Вильярреал
|0 : 2
|21.08
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|1 : 4
|22.08
|21:00
|
Эльче – Альмерия
|- : -
|22.08
|23:00
|
Жирона – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Ансу Фати
Барселона
|2
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Нванкво Дональд
Эльче
|1
|1
|0
|
|
Эрай Джемерт
Валенсия
|1
|1
|0
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|2
|1
|0