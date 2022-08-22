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Сегодня, 21:18

19-летний защитник «Барселоны» может вернуться в «Расинг»

Иван Шитик
Корреспондент
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19-летний испанский защитник Пабло Торре, перешедший в «Барселону» в это летнее трансферное окно, может вернуться в свой бывший клуб — «Расинг», сообщает Marca.

«Блауграна» объявила о подписании Торре 1 июля. Сумма сделки составила 5 миллионов евро. Главный тренер каталонцев Хави обещал Торре, что тот будет тренироваться с основной командой, а играть будет за дубль клуба, если не будет попадать в состав первой команды.

Однако не так давно «Кадис», как и ряд команд из сегунды, проявили интерес к подписанию Пабло Торре. Но приоритетным вариантом для защитника является вариант с возвращением в «Расинг» из Сантандера, выступающий в той же лиге.

Сантандерцам и каталонцам осталось прийти к финансовому соглашению. Сделка может состояться в ближайшие дни.

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3
 Бетис 2 2 0 0 5-1 6
4
 Осасуна 2 2 0 0 4-1 6
5
 Барселона 2 1 1 0 4-1 4
6
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-0 4
7
 Атлетик 2 1 1 0 1-0 4
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 Атлетико 2 1 0 1 3-2 3
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 Валенсия 2 1 0 1 1-1 3
10
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-4 3
11
 Севилья 2 0 1 1 2-3 1
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 Эспаньол 2 0 1 1 2-4 1
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14
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16
 Альмерия 1 0 0 1 1-2 0
17
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20.08 20:30
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20.08 23:00
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