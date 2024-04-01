Эндрик начнет следующий сезон в основной команде «Реала»

Нападающий «Палмейраса» Эндрик будет играть в основной команде «Реала» со следующего сезона, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

«Сливочные» никогда не думали отдавать 17-летнего форварда в аренду или переводить в «Кастилью». Как это было предусмотрено контрактом, 1 июля бразилец сразу присоединится к основной команде «Реала».

Мадридский клуб заплатил «Палмейрасу» за Эндрика 45 миллионов евро. За бразильский клуб нападающий провел 67 матчей, забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи.