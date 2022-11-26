«Его тело извивалось, изо рта пошла пена». Роналдо был героем чемпионатов мира, но чуть не умер в день финала

История травм великого бразильца.

Любой разговор о карьере Роналдо Луиса Назарио ди Лимы (или просто Роналдо, как все привыкли его называть) не обходится без одного вопроса: что было бы, если бы не травмы?

Никто и никогда не ставил под сомнения его выдающийся талант. Но не будь у бразильца проблем со здоровьем, мог бы он войти в историю как величайший футболист всех времен и народов?

И эти вопросы справедливо возникают, учитывая, что нападающий столкнулся с тяжелыми травмами в момент прогнозируемого расцвета карьеры. А ведь после всех операций до конца он так никогда и не восстановился.

Да, он продолжал оставаться потрясающим бомбардиром. Но все равно это уже был не совсем тот Феномен, который потрясал воображение своей игрой. Не тот Феномен, который дважды побил трансферный рекорд: сначала «Барселона» заплатила за него 15 миллионов долларов ПСВ, а через год каталонский клуб отпустил молодого форварда в «Интер» за баснословные для 1997 года 25 миллионов долларов (точнее 26,5 миллиона, если учитывать все бонусные выплаты).

Первые проблемы

ПСВ купил юного форварда у «Крузейро», который только что выиграл в составе сборной Бразилии ЧМ-1994 (пусть и довольствовался ролью запасного) за огромные для себя 5 миллионов долларов, но не пожалел ни о едином потраченном центе. Несмотря на связанные с акклиматизацией трудности, Роналдо уже в дебютном сезоне, в возрасте 17 лет, стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии. В начале 1995 года президент миланского «Интера» Массимо Моратти заключил с ПСВ договор о получении нерадзурри приоритетного права на покупку бразильца.

Действительно, арсенал возможностей бразильского нападающего впечатлил не только «Интер»: выдающаяся техника, мощный удар и феноменальная скорость (по оценкам физиотерапевтов, Роналдо мог пробежать 100 метров за 10,3 секунды).

Впервые бразилец травмировал связки надколенника в 1996 году, в свой второй сезон за ПСВ. Характер травмы не раскрывался, но, судя по сроку реабилитации (четыре месяца) и лечению (потребовалась операция), это надрыв. Об этой травме редко вспоминают, но, скорее всего, именно с нее начались проблемы с коленями.

До сих пор не понятно, почему колени бразильца оказались настолько хрупкими. По версии личного физиотерапевта Роналдо, которого тому в свое время посоветовал Ромарио, Нилтона Петроне, виновата болезнь, которой страдал форвард.

«У Роналдо была проблема, называемая трохлеарной дисплазией коленного сустава. Это анатомическая аномалия, при которой связь между коленной чашечкой и бедром немного нестабильна, и чашечка «танцует» на бедре», — говорил врач в интервью FourFourTwo.

Кроме того, на травматизм Роналдо сильно повлияла манера игры. А именно — его взрывная сила и скорость.

«У Роналдо были удивительные мышцы. Ни до, ни после я такого не видел. Этот дар он получил с рождения. Мы проводили несколько тестов и пришли к выводу, что он обладает феноменальной скоростью вкупе с координацией. К тому же у него были очень сильные ноги. Помножьте это на профессиональные тренировки — и вы получите идеальное сочетание скорости, мощи, силы и координации», — не стеснялся в похвалах врач.

К сожалению, поправить нестабильность колена Роналдо с помощью операции не представлялось возможным. Поэтому он находился под постоянным наблюдением медицинского персонала.

Роналдо. Фото Getty Images

Скомканный ЧМ-1998

Пройдя 90-дневный курс интенсивной физиотерапии после первой травмы, Роналдо смог восстановиться к Олимпийским играм в Атланте, где сборная Бразилии завоевала бронзовые медали, а форвард стал одним из лучших в команде. «Барселона» обратилась к ПСВ с предложением о трансфере, но голландский клуб, согласно заключенной ранее договоренности, предложил «Интеру» перебить предложение каталонцев. Однако Массимо Моратти отказался покупать нападающего, посчитав сумму в 20 миллионов долларов слишком высокой. В итоге «Барселона» подписала контракт с Роналдо еще в США.

Зато еще через год Моратти уже не поскупился, сделав Роналдо самым дорогим игроком в истории на тот момент. Логично, учитывая, что в миланский клуб он переходил уже в статусе лучшего бомбардира чемпионата Испании, обладателя «Золотой бутсы» и «Золотого мяча».

Смена клуба и чемпионата не повлияли негативно на Роналдо. По итогам 1997 года форвард получил «Золотой мяч» и первым в истории во второй раз стал игроком года по версии ФИФА. «Интер» в борьбе за чемпионство уступил борьбу «Ювентусу», став вторым, зато миланский клуб стал обладателем Кубка УЕФА, по пути в полуфинале убрав с дороги «Спартак».

На ЧМ-1998 во Франции сборная Бразилии ехала в ранге действующего победителя данного турнира и главного фаворита. По сравнению с предыдущим ЧМ Роналдо превратился из игрока запаса в главную звезду и надежду команды.

12 июля 1998 года в Париже состоялся финальный матч ЧМ. Звездная сборная Бразилии во главе с Роналдо сокрушительно проиграла французам со счетом 0:3.

В решающем матче лидер бразильской сборной не был похож сам на себя. Как потом выяснилось, на это были веские причины.

За шесть часов до начала финального матча Роналдо отдыхал в своем номере, лежа на диване. Его сосед по комнате Роберто Карлос позднее вспоминал, что совершенно неожиданно у Зубастика начались судороги. Он лежал, а его тело извивалось в конвульсиях, изо рта пошла пена. Роберто Карлос выбежал из номера за подмогой. На его крики примчались Эдмундо и Сезар Сампайо, которые перевернули Роналдо на бок и вытащили язык, чтобы он не запал.

По настоянию врачей Роналдо немедленно отправили в больницу. В клинику его привезли с пульсом 18 ударов в минуту. Доктора, опираясь на показания свидетелей, пришли к выводу, что у футболиста случился приступ эпилепсии.

«Я проснулся — и будто ничего не было», — вспоминал Роналдо.

Футболисту дали очень сильный препарат, который помогает бороться с эпилепсией, но не лучшим образом влияет на сердце. Его название — гарденал, и с помощью этого препарата, по одной из версий, покончила с собой Мэрилин Монро. Данное лекарство тормозит процесс умственной деятельности, поэтому бразилец так невнятно сыграл в финале.

Роналдо госпитализировали в 15.00, на «Стад де Франс» он появился около 20.00, а через час уже вышел на поле.

Бруно Чару, президент итальянского сообщества кардиологов, исследовав все документы по этому делу, выразил уверенность, что Роналдо, выйдя на финал в таком состоянии, мог умереть. Ведь у игрока был не эпилептический припадок, а сердечный приступ. И препараты, которые ему дали французские врачи, могли его убить.

Позже появилась еще одна версия произошедшего. Спортивный журнал Lance считает, что дело в болеутоляющих средствах и противовоспалительных уколах, которые были сделаны Роналдо за семь часов до начала матча (у него была травма колена, и врачи старались сделать все, чтобы поставить его на ноги к финалу). Во время чемпионата мира футболисту были сделаны семь инъекций, однако восьмая оказалась роковой.

Роналдо. Фото Getty Images

Начало кошмара

После чемпионата мира Роналдо вернулся в «Интер» опустошенным морально и истощенным физически. Тогда же обострились боли в правом колене, играть приходилось на уколах, но Нилтон Петроне не советовал делать операцию, так как боли были не постоянными.

«Колено после операции может чувствовать себя лучше или хуже, но оно никогда не будет прежним. Я объяснял ему это регулярно. Все специалисты советовали отложить хирургическое вмешательство и пользоваться консервативными методами лечения», — мотивировал свою позицию Петроне.

23 ноября 1999-го в матче против «Лечче» Роналдо успел заработать и реализовать пенальти, а ближе к финалу на ровном месте схватился за правую ногу. Еще в раздевалке доктор «Интера» диагностировал надрыв связки надколенника.

Связка надколенника — продолжение сухожильной части четырехглавой мышцы бедра. Ее функции — отвечать за стабильность коленного сустава, за его вращения, сгибания и разгибания.

Операция была проведена в одной из клиник Парижа, восстановление требовало четыре месяца, ускорить процесс было нельзя. Во время восстановления Роналдо узнал, что его жена беременна, и пообещал: «Мой сын увидит меня на поле».

Конец карьеры?

Сын Рональд родился 6 апреля 2000 года, раньше той даты, когда Роналдо мог выйти на поле. 12 апреля «Интер» должен был играть с «Лацио» в финале Кубка Италии.

Врачи плавно подводили нападающего как раз к этому матчу и изначально планировали, что он выйдет в лучшем случае в начале второго тайма. Главный тренер миланского клуба Марчелло Липпи выпустил на 58-й минуте свою главную звезду.

Бразилец провел на поле шесть минут, по истечении которых случилось то, что он сам назвал «главным кошмаром своей карьеры». На 64-й минуте Роналдо получил передачу и пошел на игроков «Лацио». Бразилец финтил, меняя направление движения, как вдруг его правое колено будто подломилось. Роналду упал, схватился за ногу и закричал так, что услышал весь стадион.

Он плакал и продолжал кричать все время, пока его на носилках уносили с поля.

Диагноз — тяжелая травма колена: порвались связки надколенника, крестообразные связки и разрушился надколенник.

«Он полностью разорвал связку надколенника. Его надколенник буквально лопнул, отдельные фрагменты поднялись на середину бедра. Сразу после травмы его колено опухло до размеров футбольного мяча, нам потребовалось три или четыре пробирки, чтобы слить кровь. В больнице Роналдо плакал и просил дать ему морфин, чтобы прекратить боль. Это самая ужасная травма, которую я видел», — детально описал последствия травмы физиотерапевт Нилтон Петроне.

Уже через пару дней Роналдо прооперировали в парижской клинике. Итальянские и французские телеканалы вели прямые эфиры у больницы. Там собрались болельщики с цветами и плакатами в поддержку Феномена.

На реабилитацию суммарно ушло полтора года.

Роналдо. Фото Getty Images

Слухи о стероидах

Сразу после травмы Роналдо тренеров «Интера» подвергли критике за то, что они выпустили на поле недолеченного игрока.

«После операции в 1999-м мы каждый месяц летали в Париж, — отвергал обвинения Петроне. — В начале апреля хирург дал добро на участие Роналдо в матчах, он уже работал несколько недель в общей группе и чувствовал себя хорошо. «Интер» всегда очень дотошно относится к реабилитации игроков, поэтому без вердикта оперировавшего врача его бы просто не выпустили на поле».

«Он на 100 процентов восстановился от повреждения и работал наравне с партнерами, — подтверждал врач Жерар Сальян, который и делал операцию игроку. — Поэтому он должен был выдержать отрезок второго тайма.

Но появилась и еще одна версия. В 2000-м, спустя несколько дней после жуткого падения, ведущий бразильский хирург Мойзес Кохен рассуждал: «Если мы сравним нынешнего Роналдо, вышедшего на поле против «Лацио», с тем, который приехал в ПСВ, мы увидим колоссальную разницу. Это просто два разных человека! А одинаковые у них только зубы. Его тело природой не создано для такого веса, который оно переносит на себе сегодня».

Позже, в 2008-м, бывший директор бразильского антидопингового агентства Бернардо Санти выдвинул конкретные обвинения в интервью изданию Folha de Sao Paulo: «Я разговаривал с врачами, которые знали коллег в ПСВ. По их словам, в тренировочную программу Роналдо были включены несколько препаратов, в числе которых значились и стероиды. 18-летний Роналдо в то время был невысок и недостаточно мощен, и, чтобы ускорить его рост, доктора назначили ему специальные таблетки. Он сразу же начал набирать вес, хотя в его возрасте этого не должно было происходить. Мышцы срослись неправильно по отношению к костям, из-за чего большая нагрузка выпадала на его колени. Расплата в таких случаях наступает не сразу, а спустя время — 10, 15, 20 лет».

Однако эти заявления не нашли медицинского подтверждения. А сам Санти был вскоре уволен со своего поста в Конфедерации футбола Бразилии.

Роналдо. Фото Global Look Press

Феномен на ЧМ-2002

Роналдо все-таки смог вернуться в футбол, несмотря на все сложности. Его возвращение состоялось спустя 512 дней — в сентябре 2001-го бразилец вышел на замену в матче Кубка УЕФА против «Брашова».

Роналдо успел восстановиться к чемпионату мира-2002, но его физическая форма не была идеальной, гарантии, что форвард примет участие в предстоящем турнире, не было. Бразилец играл в щадящем режиме, но все равно дважды пропускал по две недели из-за мышечных травм.

«Подготовка была невероятно сложной. Я старался всеми силами стать лучше. Я не думал о ЧМ, потому что боялся, что у меня вообще будет недостаточно времени для восстановления. Я просто хотел вернуться на поле любой ценой», — вспоминал футболист.

На ЧМ-2002 Бразилию привез Луис Фелипе Сколари. Команде тяжело давались голы, и тренера настойчиво призывали взять на ЧМ 36-летнего Ромарио.

Но Сколари выбрал другого — Роналдо.

Феномен отплатит 8 мячами в 7 матчах. До этого никто целых 32 года не забивал на чемпионатах мира так много — в 1970-м у Герда Мюллера было 10 голов.

К матчу 1/2 финала против Турции форвард подошел с небольшой травмой — и сделал все, чтобы прекратить разговоры о своем физическом состоянии.

«Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делают одну и ту же стрижку. Я повредил мышцу ноги перед полуфиналом ЧМ и не хотел говорить об этом с бразильскими СМИ. Поэтому я подстригся. Я увидел своих товарищей по команде и спросил: «Вам это нравится? Они сказали: «Нет, это ужасно! Отрежь это». Но журналисты увидели мою стрижку и забыли о травме, — вспоминал свою легендарную прическу на ЧМ-2002 Роналдо.

С травмой или без форвард забил единственный гол в матче и вытащил сборную в финал.

Перед решающим матчем Роналдо сильно нервничал. Он все снова и снова переживал то, что с ним случилось на ЧМ-1998.

«В день финала меня накрывали флешбэки из 1998-го: как я сходил на обед и лег спать — а когда проснулся, у нас была большая проблема. Так что я пообедал и сказал себе: «Нет, я ни в коем случае не пойду спать». Ходил из комнаты в комнату в поисках кого-нибудь, с кем можно поговорить, кто мог бы меня отвлечь. В конце концов, я нашел Диду и сказал ему: «Мне правда страшно спать! Можешь ли ты остаться со мной и говорить, чтоб я не уснул?!» Мы в итоге проболтали весь день, пока не настало время ехать на стадион. К тому моменту я был максимально сконцентрирован и четко знал, что мне нужно сделать».

Он точно знал. Дубль. Звание чемпиона мира.

Сколари заменил Роналдо за 5 минут до конца встречи.

«Когда я уходил с поля, то начал плакать, но это были слезы радости. Я чувствовал, как будто смотрел на небеса и коснулся руки Бога», — вспоминал свои эмоции бразилец.

Последний ЧМ

Роналдо еще раз доказал свою уникальность — выиграл чемпионат мира, снова стал лучшим игроком на планете и завоевал «Золотой мяч», получил приглашение от «Реала» и на протяжении четырех сезонов сохранял высокий уровень.

Только он навсегда потерял взрывные способности, умение столь виртуозно и стремительно менять направление и также вести мяч на ультразвуковой скорости.

На ЧМ-2006 бразильцы ехали в ранге действующих чемпионов мира и главных фаворитов. На Роналдо, Кака, Адриано и проведшего отличный сезон в составе «Барселоны» Роналдиньо возлагали большие надежды.

Форвард забил 3 гола в 5 матчах, но команда вылетела на стадии 1/4 финала, проиграв Франции.

После неудачного чемпионата мира Роналдо вернулся в «Реал», где на пост главного тренера пришел Фабио Капелло. Манера работы итальянского специалиста ущемляла свободу действий Роналдо. Отношения между ними были натянутыми, бразилец все чаще оставался в числе запасных, и к концу сезона разногласия привели к открытому конфликту. После разговора с руководством «Реала» Роналдо принял решение перейти в другую команду.

В конце января 2007 года 30-летний форвард был продан в «Милан» за 7,5 миллиона евро.

Закат карьеры

В «Милане» у бразильца сразу как-то не заладилось. Несколько раз перед началом товарищеских и официальных матчей пресс-служба клуба объявляла о том, что форвард не выйдет на поле из-за травмы. Подобное стало происходить практически перед каждой игрой.

Роналдо получил настоящую травму вечером во время перенесенного матча 16-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Ливорно» (1:1). После навеса справа форвард поборолся за верховой мяч и неудачно приземлился на газон.

Нападающего унесли с поля на носилках и сразу отправили в одну из лучших клиник Милана, врачи которой подтвердили, что игрок порвал связки колена. Вскоре Роналдо отвезли в парижскую больницу, где его прооперировал Сальян — тот самый хирург, который лечил игрока в 1999 и 2000 годах.

Комментируя операцию, специалист сначала сказал, что она прошла успешно. На вопрос о том, насколько вероятно возвращение Роналдо на поле, хирург ответил, что восстановительный процесс займет около девяти месяцев, но главное в этом деле — желание самого футболиста вылечиться и заиграть.

Многие специалисты и болельщики считали, что Роналдо не сможет вернуться в футбол, а сам футболист заявил, что не знает, стоит ли продолжать карьеру.

Тем не менее Роналдо все же нашел в себе силы вернуться. Он уехал на родину и последние годы доигрывал в «Коринтиансе».

Проблемы с лишним весом

Роналдо стремительно набирал вес еще во время игровой карьеры. Когда он начал играть в Европе в 1994 году, то добрался до 73-75 килограммов. Но уже к началу нулевых стало очевидно, что у Роналдо проблемы с лишним весом.

«Он признавался, что ушел далеко за 90 килограммов. Я уговаривал его сбросить, он старался, но дело шло тяжело», — говорил Фабио Капелло.

В том же году накануне чемпионата мира вопрос о том, сможет ли Роналдо похудеть, стал главным в Бразилии и дошел до президента страны Луиса Инасиу Лула да Силвы. На одной из встреч с тренером сборной он озабоченно поинтересовался: «Как там Роналдо? Он толстый?» Тот ответил дипломатично: «Нет, Роналдо — это мощь». А сам футболист обиделся и заявил, что про президента тоже говорят, будто «он алкаш»: «Но это не значит, что всем слухам следует верить».

Роналдо завершил карьеру в 2011 году. Уже тогда было известно, что его проблемы с лишним весом обусловлены гипотиреозом — расстройством щитовидной железы.

Слова «нехватка гормонов щитовидной железы» звучат немного абстрактно, зато лишний вес бразильца заметили все. Связь прямая: нехватка гормонов приводит к нарушениям метаболизма и вызывает ожирение. Война с лишним весом началась еще до того, как Роналдо бросил играть в футбол, но потом он предпринял несколько радикальных попыток решить проблему. Например, танцевал на камеры под Gangnam style в бразильском ток-шоу. И сбросил 14 килограммов за три месяца.

Эту войну Роналдо так и не выиграл. Поддержание в форме при его заболевании требует соблюдения жесткого режима, не говоря уже о постоянных серьезных физических нагрузках, а соблюдение режима всегда было его слабым местом.