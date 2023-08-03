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Гол Роналду спас «Аль-Наср» от вылета из Кубка арабских чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

«Аль-Наср» в матче третьего тура Кубка арабских чемпионов сыграл вничью с египетским клубом «Замалек» — 1:1.

Счет в игре открыл полузащитник «Замалека» Зизо на 53-й минуте с пенальти. За саудовский клуб забил Криштиану Роналду на 87-й минуте.

«Аль-Наср» благодаря результату этого матча занял второе место в группе С, набрав 5 очков в трех играх. Команда сыграет в плей-офф Кубка арабских чемпионов. С первого места из группы С в следующую стадию турнира прошел «Аль-Шабаб» (7 очков).

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Замалек
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