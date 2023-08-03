3 августа в Каире (Египет) «Замалек» сыграет с «Аль-Насром» в рамках Лиги чемпионов арабских стран. Матч пройдет на международном стадионе имени Короля Фахда, начало — в 18.00 по московскому времени.

За «Аль-Наср» выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

Видеотрансляцию игры можно посмотреть с помощью телевидения по протоколу интернета (IPTV). Для этого вам нужна ТВ-приставка, телевизор с функцией Smart TV или компьютер. Также прямой эфир будет доступен на сайтах и в приложениях некоторых букмекерских компаний.

«Аль-Наср» подписал Роналду зимой 2022 года. Нападающий стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории. Зарплата португальца составляет 200 миллионов евро в год. В июле 2023 года Криштиану внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен в мире.