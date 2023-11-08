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Сегодня, 04:07

В «Аль-Иттихад» рассматривают Лопетеги и Флика на пост главного тренера

Сергей Разин
корреспондент
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Руководство «Аль-Иттихад» ищет кандидатов на пост главного тренера, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, после увольнения Нуну Эшпириту Санту в саудовском клубе рассматривают Хулена Лопетеги и Ханса Флика.

За «Аль-Иттихад» выступают Карим Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо.

Нуну возглавлял «Аль-Иттихад» с лета прошлого года. После 12 туров команда с 21 очком занимает шестое место в чемпионате Саудовской Аравии. В азиатской Лиге чемпионов команда потерпела поражение от иракского клуба «Аль-Кува» (0:2).

Хулен Лопетеги
ФК Аль-Иттихад
Ханс Флик
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«Аль-Иттихад» объявил об уходе главного тренера Нуну Эшпириту Санту
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