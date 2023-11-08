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Девушка Неймара — о попытке похищения дочери футболиста: «Нас не было в доме в момент происшествия!»

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Неймар и Бруна Бьянкарди.
Фото Соцсети

Бруна Бьянкарди, девушка нападающего «Аль-Хиляля» Неймара, рассказала подробности попытки похищения дочери спортсмена.

«На рассвете ограбили мою семью. Взяли моих родителей в заложники, но я, Мэви и моя сестра больше там не живём. Нас не было в доме в момент происшествия. Слава богу, с родителями все хорошо», — написала Бьянкарди в своих соцсетях.

По информации O Globo, В ночь на 7 ноября злоумышленники попытались похитить девушку и новорожденную дочь бразильского форварда саудовского «Аль-Хиляля» Неймара. Преступники ворвались в квартиру, наставив на мать Бьянкарди оружие. Грабители забрали драгоценности, часы и дизайнерские вещи на сумму около 120 тысяч долларов.

Позже Неймар и Бьянкарди в соцсетях сообщили, что с ними все в порядке.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче в отборочного турнира ЧМ-2026 сборной Бразилии против Уругвая (0:2). Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

В чемпионате Саудовской Аравии-2023/24 31-летний Неймар провел 3 игры, сделал 2 результативные передачи.

Неймар Сантос
Футбол
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