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Сегодня, 20:42

Саудовские клубы планируют потратить более 2 миллиардов фунтов на трансферы летом, Салах и Де Брейне — основные цели

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мохамед Салах.
Фото AFP

Клубы из Саудовской Аравии могут потратить более 2 миллиардов фунтов стерлингов в летнее трансферное окно, сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, в эту сумму включены расходы на трансферы, контракты игроков и выплаты агентам.

Основными целями саудовских клубов считаются форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне.

Кроме того, в список потенциальных новичков входят Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм») и Виктор Осимхен («Наполи»).

Кевин де Брейне
Мохамед Салах
Футбол
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