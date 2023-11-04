Роналду забил свой 400-й гол после 30-летия в матче против «Аль-Халиджа»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил свой 400-й гол с момента, когда ему исполнилось 30 лет.

38-летний форвард отметился голом в матче против «Аль-Халиджа» (2:0) в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Этот гол стал для португальца 400-м после 30 лет.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала этого года. С 12 голами он является лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии в текущем сезоне.

До этого форвард играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».