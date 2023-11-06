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Сегодня, 17:05

«Аль-Иттихад» с Бензема и Канте проиграл иракской «Аль-Куве» в азиатской Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аль-Иттихад» на выезде проиграл иракскому клубу «Аль-Кува» в матче 4-го тура группового турнира азиатской Лиги чемпионов — 0:2.

Победу хозяевам принесли голы Али Джасима (44-я минута) и Моханнада Абдулрахима (52-я).

Весь матч в составе «Аль-Иттихада» провели экс-форвард «Реала» Карим Бензема и бывший полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.

После 4 туров «Аль-Иттихад» с 9 очками лидирует в группе C. «Аль-Кува» (7 очков) занимает второе место в квартете.

Карим Бензема
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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