Роналду стал первым полевым игроком, проведшим 1200 матчей в карьере

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым полевым игроком, который провел 1200 матчей в карьере, сообщается на сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Юбилейным для форварда стала игра с «Аль-Риядом» (4:1) в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии. В матче, который состоялся 8 декабря, португалец отметился голом и результативной передачей.

Роналду провел 31 матч за «Спортинг», 346 — за «Манчестер Юнайтед», 438 — за «Реал», 134 — за «Ювентус», 46 — за «Аль-Наср» и 205 — за сборную Португалии.

В истории футбола 1200 матчей также сыграли три вратаря — Рожерио Сени (1225), Питер Шилтон (1217) и Фабио (1200).

Среди полевых игроков ближе всех к Роналду расположился экс-защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос — 1090 матчей.