Левников и Москалев сегодня судят матч «Аль-Ахли» — «Аль-Раед»

Матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» — «Аль-Раед» сегодня судит бригада российских рефери. В нее вошли арбитр Кирилл Левников, ассистенты Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, а также ВАР Владимир Москалев. Резервный и АВАР — местные судьи.

«Аль-Ахли» занимает четвертое место. «Аль-Раед», за который выступает Матиас Норманн, — аутсайдер, располагается на 17-й позиции.

В этом туре в саудовской лиге также работали судьи из Аргентины и Гондураса.