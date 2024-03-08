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8 марта, 23:59

Роналду отреагировал на поражения «Аль-Насра» в последних матчах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал неудачную серию команды в последних матчах.

«Каждая неудача — это мотивация для более мощного камбэка», — написал Роналду в соцсетях, приложив фотографию с одноклубниками.

«Аль-Наср» не может победить уже в трех матчах кряду. Команда Роналду сыграла вничью с «Аль-Хазмом» (4:4) и уступила «Аль-Раеду» (1:3) в чемпионате Саудовской Аравии, а также потерпела поражение от «Аль-Айна» из ОАЭ (0:1) в первом матче четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов.

После 23 туров «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от «Аль-Хиляля» на 12 очков.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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