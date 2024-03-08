«Аль-Хиляль» в гостях на стадионе принца Турки бин Абдель Азиза сыграет против местного «Эр-Рияда» в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу 8 марта. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию поединка «Эр-Рияд» — «Аль-Хиляль» можно будет по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 16.55 мск. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

«Эр-Рияд» занимает после 22 туров 15-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 23 очками. «Аль-Хиляль» располагается на первой строчке в лиге с 62 баллами после 22 матчей.

За «Аль-Хиляль» выступает бывший нападающий «Зенита» Малком. В текущем сезоне 27-летний бразильский футболист провел в общей сложности 32 матча за клуб из Саудовской Аравии, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.

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