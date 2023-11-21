Бывший тренер Роналду порассуждал о том, насколько реален переход португальца в российский клуб

Хорватский тренер Динко Еличич, работавший в «Аль-Насре» с Криштиану Роналду, порассуждал о том, насколько реален переход португальца в российский клуб.

«Ха, даже и не знаю, к тому моменту пройдет уже много времени. Могу сказать, что Криштиану — большой профессионал, совершенно точно он поиграет еще несколько лет. Но мне сложно говорить о том, что к тому моменту Криштиану будет думать. Сейчас он сфокусирован на игре за «Аль-Наср» и хочет помочь именно этому клубу. Но переход в Россию будет осуществить непросто», — приводит слова Еличича «РБ Спорт».

38-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. За саудовский клуб он провел 36 матчей, забил 30 мячей и отдал 11 результативных передач.