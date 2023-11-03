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Сегодня, 09:28

Неймар рассказал, как прошла операция на колене

Виктория Кравченко
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Форвард «Аль-Хиляль» Неймар перенес операцию после травмы крестообразных связок колена.

«Все прошло хорошо. Спасибо всем за слова поддержки. Теперь я сконцентрирован на восстановлении», — написал нападающий в соцсетях.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Его восстановление займет более шести месяцев.

Летом этого года нападающий перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из «ПСЖ». Он успел провести за команду 5 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Неймар Сантос
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Восстановление Неймара займет около 10 месяцев
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