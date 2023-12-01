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«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наср», гол Роналду не засчитали

Алина Савинова
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» дома одержал победу над «Аль-Насром» в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:0.

У хозяев отличились Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович, на счету которого дубль. На 73-й минуте форвард гостей Криштиану Роналду забил гол, однако он не был засчитан из-за офсайда.

В добавленное время игрок «Аль-Хиляля» Али Аль-Болеахи получил красную карточку, оставив команду в меньшинстве, а Малкому было показано предупреждение.

«Аль-Хиляль» с 41 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. У «Аль-Насра» 34 очка и вторая позиция.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 15-й тур
01 дек, 00:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3:0
Аль-Наср Эр-Рияд

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/saudovskaya-araviya/premier/2023-2024/
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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