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25 октября, 20:37

Роналду: «Было бы ложью сказать, что я не рад забивать голы и хорошо играть. Но я не такой как все»

Алина Савинова
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что выступает на высоком уровне благодаря помощи своих партнеров по команде и тренеров.

«Конечно, было бы ложью сказать, что я не рад забивать голы и хорошо играть. Но Криштиану не такой, как все остальные. Я отличаюсь от других, вот почему я продолжаю играть и делаю это достойно. Я выступаю на высоком уровне только благодаря помощи своих партнеров по команде и тренеров. Это имеет большое значение. Я повторюсь, речь идет о том, чтобы наслаждаться моментом и продолжать помогать «Аль-Насру» и сборной», — заявил футболист.

После матча против «Аль-Духайля» в Лиге чемпионов Азии (4:3) Роналду признался, что его не волнуют рекорды.

Роналду в декабре 2022 года перешел в «Аль-Наср», подписав контракт с командой на 2,5 года. Всего 38-летний португалец провел 32 матча за клуб из Саудовской Аравии, в которых отметился 28 голами и 9 результативными передачами.

Источник: https://www.abola.pt/futebol/noticias/ronaldo-sou-diferente-dos-outros-por-isso-e-que-continuo-a-fazer-as-coisas-bem-2023102509130388416
Криштиану Роналду
Футбол
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