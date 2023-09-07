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Сегодня, 14:50

Черчесов объяснил, почему отклонил предложение из Саудовской Аравии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, почему отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии.

Летом этого года Черчесов рассказал «СЭ», что отклонил предложение из Саудовской Аравии, когда работал в «Ференцвароше».

«Было ли сомнение? Есть понимание, есть принципы. Я был главным тренером «Ференцвароша». У нас были цели, которые мы перед собой ставили. Поэтому абсолютно никаких сомнений в своих действиях не было. Те, кто приезжал [на переговоры], еще приедут, если посчитают нужным», — сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Черчесов покинул «Ференцварош» в июле. Он возглавлял венгерский клуб с 2021 года.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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