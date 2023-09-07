Черчесов объяснил, почему отклонил предложение из Саудовской Аравии

Бывший тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, почему отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии.

Летом этого года Черчесов рассказал «СЭ», что отклонил предложение из Саудовской Аравии, когда работал в «Ференцвароше».

«Было ли сомнение? Есть понимание, есть принципы. Я был главным тренером «Ференцвароша». У нас были цели, которые мы перед собой ставили. Поэтому абсолютно никаких сомнений в своих действиях не было. Те, кто приезжал [на переговоры], еще приедут, если посчитают нужным», — сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Черчесов покинул «Ференцварош» в июле. Он возглавлял венгерский клуб с 2021 года.