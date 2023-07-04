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Сегодня, 17:15

Черчесов заявил, что отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что получил предложение от одного из клубов из Саудовской Аравии и отклонил его.

— Как относитесь к тому, что происходит в Саудовской Аравии, ко всем этим бешеным трансферам?

— Уже проходили подобное: футбольный бум возникал в Японии, Китае, Катаре. Сейчас — в Саудовской Аравии. Любой вид спорта способны популяризировать только звезды, поэтому приглашаются игроки, за которыми следят по всей планете. Правда, не знаю, какие там стадионы и посещаемость — посмотрим, что из этого выйдет.

— Проходила информация, что и к вам из Саудовской Аравии возникал интерес. Какое-то продолжение у этих разговоров последовало?

— Продолжение может быть, есть ты даешь ему шанс. Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идем.

Станислав Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. Вместе с командой 59-летний российский специалист дважды становился чемпионом Венгрии и один раз выигрывал Кубок страны.

Далер Кузяев и&nbsp;Станислав Черчесов в&nbsp;сборной России. Станислав Черчесов: «Разговаривали с Кузяевым. Дали ему время»

Станислав Черчесов
Футбол
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