Брат Бензема прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в «Реал»

Брат нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема отреагировал на новость о возможном возвращении форварда в «Реал».

«Фейковые новости», — приводит слова брата Бензема журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В СМИ писали, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти настаивает на возвращении игрока в команду.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Лион» или «Челси». «Аль-Иттихад» в свою очередь информировал о намерении отпустить форварда в аренду.

Бензема — воспитанник «Лиона», в июле 2009 года он ушел из команды в «Реал», а в июле 2023 года отправился в «Аль-Иттихад».

Форвард провел 20 матчей за команду из Саудовской Аравии, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.