Дубль Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Шабабом»

«Аль-Наср» дома победил «Аль-Шабаб» в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:0.

У хозяев дубль с пенальти на счету Криштиану Роналду. Форвард забивал на 13-й и 38-й минутах. Португалец мог оформить хет-трик, но уступил право исполнить третий пенальти Абдулрахману Гарибу. Хавбек «Аль-Насра» не смог реализовать одиннадцатиметровый на 80-й минуте матча. У победителей также по одному голу забили Садьо Мане и Султан Аль-Ганам.

Гости остались вдесятером на 79-й минуте матча после удаления Эвера Банеги.

«Аль-Наср» набрал 6 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги. У «Аль-Шабаба» 2 очка и 17-е место.