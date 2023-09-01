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«Аль-Хиляль» благодаря хет-трику Митровича одержал победу над «Аль-Иттихадом», отыгравшись с 1:3

Хет-трик Митровича принес «Аль-Хилялю» волевую победу над «Аль-Иттихадом»
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Митрович.
Фото AFP

«Аль-Хиляль» на выезде обыграл «Аль-Иттихад» в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:3.

«Аль-Хиляль» уступал со счетом 1:3 по ходу встречи, но сумел вырвать победу.

Хет-триком за гостей отметился Александр Митрович. Сербский форвард забил с игры на 20-й и 60-й минутах и реализовал пенальти на 65-й минуте. Победный гол на 71-й минуте забил Салем Аль-Давсари.

За «Аль-Иттихад» отличились Ромариньо (16-я минута), Карим Бензема (38-я) и Абдерраза Хамдалла (45+8-я).

«Аль-Хиляль» набрал 13 очков и возглавил таблицу чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад», лидировавший ранее, с 12 очками опустился на второе место.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 5-й тур
01 сент, 00:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Иттихад Джедда
3:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Саудовская Аравия: Премьер-лига. 5-й тур
01 сент, 00:00. Al Majma'ah Sports City Stadium (Эль-Маджмаа)
Аль-Фейха
0:0
Аль-Раед
Саудовская Аравия: Премьер-лига. 5-й тур
01 сент, 00:00. Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (Хаиль)
Аль-Таи
1:0
Абха
Саудовская Аравия: Премьер-лига. 5-й тур
01 сент, 00:00. Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (Эр-Рияд)
Эр-Рияд
0:1
Аль-Охдуд
Александр Митрович
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Хиляль
0
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