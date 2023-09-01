«Аль-Хиляль» благодаря хет-трику Митровича одержал победу над «Аль-Иттихадом», отыгравшись с 1:3

«Аль-Хиляль» на выезде обыграл «Аль-Иттихад» в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:3.

«Аль-Хиляль» уступал со счетом 1:3 по ходу встречи, но сумел вырвать победу.

Хет-триком за гостей отметился Александр Митрович. Сербский форвард забил с игры на 20-й и 60-й минутах и реализовал пенальти на 65-й минуте. Победный гол на 71-й минуте забил Салем Аль-Давсари.

За «Аль-Иттихад» отличились Ромариньо (16-я минута), Карим Бензема (38-я) и Абдерраза Хамдалла (45+8-я).

«Аль-Хиляль» набрал 13 очков и возглавил таблицу чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад», лидировавший ранее, с 12 очками опустился на второе место.