Клуб Джеррарда не заинтересован в трансфере Нгамале

Вице-президент «Аль-Иттифака» Хатем Элмесихел в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к нападающему «Динамо» Николя Муми Нгамале.

29 августа Africa Foot сообщал, что в услугах форварда заинтересован «Аль-Иттифак» и его главный тренер Стивен Джеррард.

«Нет, мы не заинтересованы в трансфере Нгамале», — сказал Элмесихел «СЭ».

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об отсутствии официальной информации насчет интереса клуба из Саудовской Аравии к Нгамале.

В нынешнем сезоне 29-летний камерунец провел за «Динамо» 8 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.