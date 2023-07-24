«Аль-Хиляль» готов платить Лукаку 50 миллионов евро в год в случае его перехода
«Аль-Хиляль» сделал новое предложение «Челси» по нападающему Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
По данным источника, клуб предложил 30-летнему бельгийцу контракт с зарплатой в 50 миллионов евро в год. В случае перехода игрока «Челси» также заработает около 50 миллионов евро.
Минувший сезон Лукаку провел в «Интере» на правах аренды. Форвард сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.
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