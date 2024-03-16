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16 марта, 20:00

«Аль-Хиляль» — «Дамак»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

Трансляция матча «Аль-Хиляль» — «Дамак» начнется в 21.55
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Нападающий «Аль-Хиляля» Малком.
Малком.
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» дома на территории Международного стадиона имени Короля Фахды примет «Дамак» в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу 16 марта. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию поединка «Аль-Хиляль» — «Дамак» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 21.55 мск. Следить за ключевыми событиями встречи можно с помощью матч-центра «СЭ».

За «Аль-Хиляль» выступает бывший нападающий «Зенита» Малком. В текущем сезоне 27-летний бразильский футболист провел 34 матча, забил 14 голов и сделал 10 результативных передач.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата с 65 баллами. «Дамак» с 34 очками располагается на седьмой строчке в лиге.

Саудовская Аравия: новости и материалы о чемпионате, расписание матчей и турнирная таблица в актуальном виде будут доступны в разделе нашего сайта.

Футбол
ФК Аль-Хиляль
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