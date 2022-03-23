Как живут главный тренер сборной России Валерий Карпин и его жена Дарья

История главного тренера нашей национальной команды по футболу.

Валерий Карпин — один из лучших игроков в истории сборной России, с июля 2021 года занимает пост главного тренера национальной команды. В марте 2022 года было объявлено о возвращении в «Ростов» и совмещении двух постов. Расскажем, как живет в Ростове-на-Дону рулевой сборной.

В первых играх на этом посту 53-летний специалист смог показать неплохие результаты. Валерий Георгиевич стал первым тренером, при котором национальная команда выиграла пять из шести первых официальных матчей. Россия сделала ничью с Хорватией (0:0), победила Кипр и Мальту (по 2:0), вырвала по три очка у Словакии (1:0) и Словении (2:1), разгромила Кипр (4:0). Ни один из предыдущих коучей не смог показать таких результатов. Карпину сразу удалось завоевать любовь фанатов.

Недвижимость

У российского специалиста — три гражданства. Недвижимость у него есть в Испании и Эстонии, а вот в России он больше не имеет ничего — продал квартиру на Тверской улице в Москве. Большую часть времени семья проживает в Ростове, где Карпин тренирует местную команду. Семья обосновалась в съемном охраняемом доме, участок они делят вместе с семьей Джонатана Альбы, испанского тренера-аналитика, который работает в штабе Карпина.

Дом, в котором проживают Карпины.

Дарья Карпина рассказывает: «Изначально мы жили в квартире, когда началась пандемия, решили искать дом, чтобы только провести там карантин. Нам важен был не дом ради дома, а пространство для прогулок с детьми. Когда нашли этот вариант и увидели гостевой домик, то решили, что на пару месяцев можно съехаться семьями. И мы вместе можем проводить время, и дети будут играть. В итоге никто не захотел возвращаться в квартиры. Вот так мы живем второй год. Удобно, что старшие девчонки ходят в одну школу, а младшие — в детский садик, их легко отвозить и забирать. Это делают в основном испанцы, так как рано встают».

Дом, в котором проживают Карпины.

Дом выполнен в классическом стиле, комнаты оформлены в пастельных тонах. На территории есть свой участок набережной реки Дон, крытый бассейн, тренажерный зал и специально для детей установили качели.

Собственный участок набережной в доме Карпиных.

Тренажерный зал в доме Карпиных.

Бассейн в доме Карпиных.

Спальная комната Карпиных.

Гостиная в доме Карпиных.

Автомобили

Сейчас тренер передвигается на семейном автобусе Mercedes, с тремя детскими креслами внутри, с обычным салоном, без тюнинга. Тренер предпочитает сам сидеть за рулем. По Ростову и Эстонии тренер ездит на такси эконом-класса. В Москве зачастую пользуется метро.

Гараж Карпиных в Ростове.

Недавно Volkswagen сделал подарок тренеру национальной команды — новый Volkswagen Touareg.

У жены нелюксовая, но надежная марка Kia K5. Дарья считает так: «Kia K5 для меня шикарная машина. На самом деле ей год. И, естественно, напишут, что жена Карпина показала на своей странице шикарный подарок от мужа, а там Kia K5. Я залезла в комментарии. Это единственная заметка, где пользователи отзывались о нас хорошо, Народ почему-то этим измеряет. Раз у нас «сраная» Kia, как они пишут, то мы хорошие люди. Но это же странно. А на самом деле я абсолютно спокойно отношусь к авто и честно считаю, что не нужно переплачивать. Понятно, машина должна быть надежной, удобной. Я не хочу ездить на супердорогой спортивной тачке и на каждого лежачего полицейского забираться с толкача. Или ездить и трястись за то, что у меня что-то где-то случится, потому что этот аппарат стоит 10 миллионов. Я это расцениваю в первую очередь как средство передвижения. Вожу детей, картошку из магазина и в пробке стою — автомобиль для этого нужен. Мы в принципе не очень про понты, поэтому у нас вид транспорта соответствующий».

Личная жизнь и дети

У Карпина шестеро детей (пятеро своих и одно опекунство). Первая дочь родилась в 1990 году от отношений с Владой Беловой. Валерий Георгиевич был трижды женат. В первом браке со Светланой родилось две дочери — Мария и Валерия. Второй женой была испанская актриса Альба Фернандес, детей в этом браке нет. С 2017 года женат на Дарье. У нее есть дочь Анита от первого брака, которую Карпин принял как свою, также у пары общие дети — дочери Дарья и Александра.

Дарья Гордеева (фамилия по первому мужу, в девичестве — Авраменко) и Валерий Карпин знакомы с рождения будущей супруги тренера. Родители девушки были дружны с семьей Карпиных, а Валерий Георгиевич часто бывал в доме у Авраменко.

После окончания вуза девушка стала работать учителем в школе. Про это она отзывается так: «Разочаровалась не в профессии, а в отношении родителей к учителям — видят в нас теперь прислугу». У Дарьи всегда было хобби — пение. И после уроков она подрабатывала в клубе. Девушка принимала участие в таких проектах, как «Утренняя звезда», приходила на кастинги «Фабрики звезд» и «Голоса». Входила в состав популярной эстонской группы Be Free.

Карпина вспоминает, как получила предложение руки и сердца: «Мы собирались на свадьбу к Роме Асхабадзе, и Валера после душа, пользуясь дезодорантом, спросил: «А ты-то что, замуж за меня пойдешь?» А у меня на голове полотенце, все такое — не такого я ожидала. Но позже он сделал официальное предложение. У меня был концерт в ресторане. 40 минут выступаю, 20 отдыхаю — и так три раза. И в один из перерывов сажусь за стол, за которым сидят Валера, его мама и мои родители. Валера спрашивает: «Ты не чувствуешь, что на чем-то сидишь?» Встаю, вижу коробочку, а внутри — кольцо».

Пара расписалась в 2017 году. Сейчас Дарья продолжает записывать новые песни.