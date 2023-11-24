Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка

Правда, этот ЧМ специфический.

В ночь с 16 на 17 ноября Лионель Месси и его сборная Аргентины лишились статуса чемпионов мира. И нет, ФИФА не нашла в их победе на ЧМ-2022 мошенничества и не уличила в подкупе судей. Все из-за первого официального поражения команды после катарского финала: проиграли уругвайцам в отборе на ЧМ-2026 (0:2). Теперь Феде Вальверде, Суарес, Араухо и остальные члены команды — чемпионы мира. Странно? Сейчас объясним, в чем дело.

Существует Неофициальный чемпионат мира. Там действует система из бокса

Не стоит сильно пугаться (или радоваться, кому как): официально сборная Аргентины останется чемпионом мира до мундиаля в Северной Америке. Мы отталкиваемся от трактовки Неофициального чемпионата мира по футболу.

UFWC (сокращенное название турнира) подразумевает, что титул лучшей сборной мира должен разыгрываться не раз в четыре года, а в титульных матчах с участием действующего чемпиона. По системе очень схоже с боксом или с шахматами.

Авторами идеи считаются шотландцы. В 1967 году их сборная обыграла англичан после их триумфа на домашнем ЧМ-1966. После этого болельщики начали величать себя новыми чемпионами мира.

В 2002 году мысль шотландцев развили ребята из любительского Фонда спортивной статистики (RSSF), которые придали явлению название UFWC, восстановили хронологию и создали веб-сайт. Через год для издания FourFourTwo о UFWC написал английский журналист Пол Браун, который также загорелся идеей и создал свою версию сайта. Она пользуется большей популярностью, оформлена гораздо красивее, но не обновляется с декабря 2022-го — после победы Аргентины на ЧМ. В 2011 году Браун также написал отдельную книгу о Неофициальном чемпионате мира.

Так как первым официально признанным международным матчем считается игра сборной Англии с Шотландией в 1872-м, то от нее и начинается отсчет. Правда, тот матч не выявил первого в истории чемпиона мира: команды сыграли вничью. Но спустя год англичане победили 4:2 и забрали титул.

В 1967 году сборная Шотландии обыграла Англию — чемпиона мира-1966. Фото Larry Ellis/Express/Hulton Archive, Getty Images

UFWC действует по следующим правилам:

— каждый международный матч категории А (сюда входят и товарищеские матчи) с участием действующего чемпиона мира считается титульным;

— организация учитывает отдельные матчи, даже если они являются частью двухматчевого противостояния;

— матчи, в которых победитель определен через экстра-таймы или серию пенальти, учитываются.

Кто был чемпионом мира?

Англичане продержались в ранге единственного чемпиона мира всего один матч: через год шотландцы победили в очном матче 2:1. До 1950 года титул не уходил за пределы Европы, несмотря на то что чемпионат мира начали проводить с 1930 года. Дело в том, что многие страны не входили в состав ФИФА — в их числе была Англия, Шотландия и другие. Впервые неофициальный чемпион мира доехал до турнира только в 1950 году — там сборная Англии проиграла США на групповом этапе, и американцы стали первыми чемпионами UFWC за пределами Европейского континента.

Через пару дней титул добрался и до Латинской Америки: США проиграли чилийцам в следующем туре группового этапа. Интересно, но победитель того чемпионата мира, сборная Бразилии, не стал обладателем титула по системе UFWC. Дело в том, что сборная Чили вылетела из турнира, несмотря на победу над США: не хватило очков для прохода в следующий этап. Сборная Бразилии забрала титул спустя два года, обыграв тех же чилийцев на Панамериканских играх.

Впервые чемпион мира по версии ФИФА и UFWC совпал в 1966 году, когда сборная Англии победила на домашнем мундиале. Тогда же неугомонные шотландцы и придумали новую систему определения сильнейшей команды планеты.

За 150 лет кто только ни становился неофициальным чемпионом мира: Грузия, Австралия, Зимбабве, Ангола, КНДР и даже Кюрасао! Последние дорвались до титула в марте 1963 года (тогда они еще назывались Нидерландскими Антильскими островами), обыграв сборную Мексики. Продержались недолго: уже в следующем матче проиграли Коста-Рике.

Чемпион неофициальных чемпионов — сборная Шотландии. Они продержались в этом ранге суммарно 13 003 дня и сыграли 103 матча. Следом по количеству матчей идет Англия, затем Аргентина, Нидерланды, Италия и...

Сборная СССР в 1966 году. Фото Central Press, Getty Images

Россия была чемпионом мира более 1500 дней

...и Россия! Впервые мы стали неофициальными чемпионами мира в 1966 году, обыграв чилийцев в товарищеском матче. Через пару месяцев, в полуфинале ЧМ, советские футболисты проиграли Западной Германии, а те отдали титул в финале англичанам. После этого СССР еще трижды отвоевывал чемпионский статус (в 1967-м у Шотландии, в 1968-м у Австрии и в 1983-м у Швейцарии).

Сборная России как правопреемник унаследовала достижения сборной СССР и в 1990-х дважды достигла успеха. Сначала в 1995 году, обыграв сборную Югославии, — продержались больше года, пока не проиграли итальянцам на Евро-1996. А в 1999 году сборная с Карпиным, Мостовым, Пановым, Филимоновым и Романцевым у руля обыграла действующих чемпионов мира (и официальных, и неофициальных) — французов. После этой игры российская команда продержалась пять месяцев, пока не проиграла Израилю 1:4 в феврале 2000 года.

После этого мы титул не возвращали, хотя была попытка со сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. Суммарно россияне находились в статусе чемпиона 50 матчей, 1580 дней, и сыграли 64 титульных матча.

Включиться в гонку в нынешних реалиях вряд ли возможно. Следующий титульный матч пройдет 22 ноября: уругвайцы сыграют с Боливией в отборе на ЧМ-2026, а следующий анонсированный матч у латиноамериканцев состоится осенью 2024-го. В теории РФС может напрячься и договориться о товарищеском поединке следующей весной, аккурат к старту Кубка Америки — латиноамериканцы не занимают критическую позицию по отношению к российскому футболу.